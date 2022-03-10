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Tarihi zirve öncesi 2. görüşme! Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

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Giriş: 10.03.2022 10:42
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.
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