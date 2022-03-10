10 Mart 2022, Perşembe
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Tarihi zirve öncesi 2. görüşme! Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.