Tarihi yapı Feshane'nin restorasyonu bitmiyor

İstanbul'un en önemli kültür varlıklarından biri olan Feshane, bir türlü açılamıyor. İBB tarafından geçen yıl haziran ayında "restorasyonun yüzde 95'i bitti" denilen tarihi yapı, açılacağı duyurulan 29 Ekim’de de ziyaretçileriyle buluşamadı. Akıllarda oluşan birçok sorudan en dikkat çekeni ise "tarihi yapı seçim malzemesi mi yapılacak?" şeklinde.