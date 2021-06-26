26 Haziran 2021, Cumartesi
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Tarihi projede tarihi gün! Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli bugün atılıyor
İstanbul bugün tarihi bir güne tanıklık edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" diye açıkladığı Kanal İstanbul Projesi'nde bugün ilk temel atılıyor. A Haber ekibinden Aslı Birger Kutludağ hem açılış programın detayını hem de Kanal İstanbul'un Türkiye için önemini canlı yayında aktardı.