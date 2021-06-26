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Tarihi projede tarihi gün! Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli bugün atılıyor

A Haber
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Giriş: 26.06.2021 09:24
İstanbul bugün tarihi bir güne tanıklık edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" diye açıkladığı Kanal İstanbul Projesi'nde bugün ilk temel atılıyor. A Haber ekibinden Aslı Birger Kutludağ hem açılış programın detayını hem de Kanal İstanbul'un Türkiye için önemini canlı yayında aktardı.
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