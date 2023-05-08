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Tarihi miting dünya basınında: Erdoğan’dan güç gösterisi

A Haber
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Giriş: 08.05.2023 10:19
Başkan Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiği 'Büyük İstanbul Mitingi'ne resmi rakamlara göre 1 milyon 700 bin kişi katıldı. Tarihi miting dış basında da geniş yer buldu. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, İngiltere'den ayrıntıları aktardı.
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