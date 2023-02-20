Tarihi mirasımız da "ağır hasarlı"... İşte Diyarbakır Sur bölgesinde son durum

Depremlerden Diyarbakır'daki tarihi yapılardan dört ayaklı minare ve Parlı Safa Camii minaresi de zarar gördü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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