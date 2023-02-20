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Tarihi mirasımız da "ağır hasarlı"... İşte Diyarbakır Sur bölgesinde son durum

A Haber
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Giriş: 20.02.2023 14:14
Depremlerden Diyarbakır'daki tarihi yapılardan dört ayaklı minare ve Parlı Safa Camii minaresi de zarar gördü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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