16 Ağustos 2022, Salı
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Tarihi Kapalı Çarşı sele teslim oldu
Dün Megakent İstanbul'da etkili olan sağanak vatandaşa kabusu yaşattı. İBB'nin "altyapı sorununu çözdük" dediği Kapalıçarşı sele teslim oldu. Peki son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan notlarıyla karşımızda.