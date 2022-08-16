Tarihi Kapalı Çarşı sele teslim oldu

Dün Megakent İstanbul'da etkili olan sağanak vatandaşa kabusu yaşattı. İBB'nin "altyapı sorununu çözdük" dediği Kapalıçarşı sele teslim oldu. Peki son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan notlarıyla karşımızda.