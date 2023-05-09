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Tarihi kalabalık dünyanın manşetinde! Rekor katılım için "eşsiz" yorumu

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Giriş: 09.05.2023 09:49
Atatürk Havalimanı'ndaki dev mitingin Avrupa'da da yankısı büyük oldu. Seçim sürecini yakından takip eden, ve muhalefete desteğini açıklamaktan da geri durmayan Batı medyası Başkan Erdoğan için toplanan 1 milyon 700 bin kişi için benzersiz bir gövde gösterisi yorumunda birleşti.
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