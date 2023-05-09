Tarihi kalabalık dünyanın manşetinde! Rekor katılım için "eşsiz" yorumu

Atatürk Havalimanı'ndaki dev mitingin Avrupa'da da yankısı büyük oldu. Seçim sürecini yakından takip eden, ve muhalefete desteğini açıklamaktan da geri durmayan Batı medyası Başkan Erdoğan için toplanan 1 milyon 700 bin kişi için benzersiz bir gövde gösterisi yorumunda birleşti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN