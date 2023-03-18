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Tarihi değiştiren büyük zaferin 108. yıl dönümü! Dirilişten kurtuluşa Çanakkale

A Haber
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Giriş: 18.03.2023 08:47
Bugün 18 Mart. Büyük zaferin; adını tarihe altın harflerle yazdıran Çanakkale destanının 108'inci yıl dönümü. Büyük zafer, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Çanakkale'deki kutlamalara Başkan Erdoğan da katılacak hazırlıklar sürüyor. Çanakkale'den son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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