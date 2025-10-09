Tarihi anlaşmada kritik maddeler! Uzmanı A Haber’e deşifre etti: Netanyahu için kırılma anı yaşanabilir!

Gazze'de tarihi ateşkesin perde arkası aralanıyor. Anlaşmanın detayları ortaya çıkmaya başlarken, süreçteki kritik maddeler ve olası riskler de gündeme geldi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, İsrail hükümeti içinde yaşanabilecek bir kırılmaya dikkat çekerken, anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin "garantör ülke" statüsü ve insani yardımların kesintisiz sağlanması olduğunu vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN