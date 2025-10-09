09 Ekim 2025, Perşembe

Tarihi anlaşmada kritik maddeler! Uzmanı A Haber’e deşifre etti: Netanyahu için kırılma anı yaşanabilir!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 14:07
Gazze'de tarihi ateşkesin perde arkası aralanıyor. Anlaşmanın detayları ortaya çıkmaya başlarken, süreçteki kritik maddeler ve olası riskler de gündeme geldi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, İsrail hükümeti içinde yaşanabilecek bir kırılmaya dikkat çekerken, anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin "garantör ülke" statüsü ve insani yardımların kesintisiz sağlanması olduğunu vurguladı.
