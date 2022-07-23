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Tarihi anlaşma avrupa'da nasıl yankı buldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2022 13:25
Ukrayna Rusya savaşının tetiklediği küresel tahıl krizi, İstanbul’da imzalanan tarihi anlaşmayla sona erdi. Peki, bu önemli anlaşma Avrupa’da nasıl yankı buldu? Canlı yayın konuklarımız Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ece Baban, Askeri Stratejist Yücel Karauz, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ile bu konuyu detaylandırdık.
Tarihi anlaşma avrupa’da nasıl yankı buldu?
Tarihi anlaşma avrupa'da nasıl yankı buldu?
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