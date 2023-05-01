01 Mayıs 2023, Pazartesi
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Tarihi 14 Mayıs seçimi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için çalışmalarına tam gaz devam eden AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir mitinge daha hazırlanıyor. Bu kapsamda AK Parti'nin 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştireceği mitinge Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ev sahipliği yapacak. Böylelikle seçim arifesinde İzmir ve Ankara'da büyük heyecana sahne olan miting serisi İstanbul ile sürecek. Burada Başkan Erdoğan seçime damga vuracak kritik mesajlar verecek.