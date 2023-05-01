01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tarihi 14 Mayıs seçimi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’

Tarihi 14 Mayıs seçimi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2023 19:13
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için çalışmalarına tam gaz devam eden AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir mitinge daha hazırlanıyor. Bu kapsamda AK Parti'nin 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştireceği mitinge Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ev sahipliği yapacak. Böylelikle seçim arifesinde İzmir ve Ankara'da büyük heyecana sahne olan miting serisi İstanbul ile sürecek. Burada Başkan Erdoğan seçime damga vuracak kritik mesajlar verecek.
Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’
Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’
Yarısı Bizden Kampanyası’nın detayları
Yarısı Bizden Kampanyası'nın detayları
Bay Kemal’in HDP’li dostlarından provokasyon!
Bay Kemal'in HDP'li dostlarından provokasyon!
Milli Muharip Uçak: KAAN
Milli Muharip Uçak: KAAN
A Haber Kureyşi’nin öldürüldüğü o evde
A Haber Kureyşi'nin öldürüldüğü o evde
MİT’in Suriye’deki nefes kesen operasyonu!
MİT'in Suriye'deki nefes kesen operasyonu!
KAAN’ı imzalayıp kokpite bindi
KAAN’ı imzalayıp kokpite bindi
KAAN’ın isim babası Devlet Bahçeli
"KAAN'ın isim babası Devlet Bahçeli"
Türk Havacılığı için tarihi gün
Türk Havacılığı için tarihi gün
ATAK, Gökbey ve T70 aynı anda gökyüzünde…
ATAK, Gökbey ve T70 aynı anda gökyüzünde…
HDPKK ortağın mı düşmanın mı?
HDPKK ortağın mı düşmanın mı?
’’Projeler zihniyet devrimidir’’
''Projeler zihniyet devrimidir''
Daha Fazla Video Göster