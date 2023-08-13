Tarihe altın harflerle yazılan zafer: Anafartalar

9 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümüydü. Tam bundan 108 yıl önce müttefik devletler o güne kadar Akdeniz'in gördüğü en büyük donanma ile Çanakkale önlerine geldi. 14 günde boğazları geçip İstanbul'a ulaşacaklarına inanıyorlardı. Ancak karşılarında nasıl bir milletin olduğunu unutmuşlardı. Tüm ulusun tek yürek olup düşmanı bozguna uğrattığı Anafartalar Destanı'nın üzerinden tam 108 yıl geçti. Anafartalar Komutanı Miralay Mustafa Kemal ve Mehmetçik, düşman birliklerini büyük bir bozguna uğrattı. İşte o kahramanlık destanının hikayesi...

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