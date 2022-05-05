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Tarihe adanmış bir hayat! Kadir Mısıroğlu kimdir?

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Giriş: 05.05.2022 13:04
Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu 2019 yılında 86 yaşında yaşamını yitirdi. İsmini aldığı bir Kadir Gecesi’nde doğan Kadir Mısıroğlu, Ramazan ayının ilk gecesinde hayata gözlerini yumdu. 86 yıllık yaşamına Türk tarih araştırmacısı, yazar, şair, hukukçu ve  gazeteci kimliklerini sığdırdı. Özellikle tarih alanında çok sayıda önemli çalışmaya imza attı. Peki Kadir Mısıroğlu kimdir? 86 yıllık yaşamında nelere göğüs gerdi. İşte Kadir Mısıroğlu'nun hayat hikayesi...
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