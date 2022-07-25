Tarihçi Halil İnalcık’ın hikayesi! Çok sayıda kitap ve yüzlerce makale kaleme aldı

Bugün tarihçi-yazar Halil İnalcık'ın vefatının 6. yılı. Bir nesil, onun yazdığı kitap ve makalelerle büyüdü. İnalcık'ın bir asırlık yaşamında, Türklerin tarih sahnesinde dönmeye çalıştığı o keskin virajı da gördük. A Haber olarak biz de vefat yıl dönümünde Halil İnalcık'ı saygı ve rahmetle anıyoruz.

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