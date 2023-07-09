Tarih verdi: CHP’de kıyamet kopacak! Kemal Bey’i döverler

CHP'de değişim tartışmaları sürüyor. Kılıçdaroğlu mu, yoksa İmamoğlu mu istediğini alacak? Genel başkanlık değişimi olacak mı? Partide kim ne istiyor? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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