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Tarih verdi: CHP'de kıyamet kopacak! Kemal Bey'i döverler

A Haber
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Giriş: 09.07.2023 13:49
CHP'de değişim tartışmaları sürüyor. Kılıçdaroğlu mu, yoksa İmamoğlu mu istediğini alacak? Genel başkanlık değişimi olacak mı? Partide kim ne istiyor? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CHPde kıyamet kopacak! Kemal Beyi döverler CHP'DE KIYAMET KOPACAK! KEMAL BEY'İ DÖVERLER

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