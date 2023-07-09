09 Temmuz 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tarih verdi: CHP'de kıyamet kopacak! Kemal Bey'i döverler
CHP'de değişim tartışmaları sürüyor. Kılıçdaroğlu mu, yoksa İmamoğlu mu istediğini alacak? Genel başkanlık değişimi olacak mı? Partide kim ne istiyor? Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.