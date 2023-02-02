Tarih kokan çarşılar! Osmanlı’dan günümüze gelen 500 yıllık tarih

Osmanlı mimarisinin nadide eserleri, Türkiye'nin her bir şehrinin kültür ve tarih rengi. Gaziantep'te 19'uncu yüzyıldan günümüze gelen bakırcılar çarşısından renkli görüntüleri A Haber ekranlar taşıdı.

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