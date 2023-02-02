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Tarih kokan çarşılar! Osmanlı’dan günümüze gelen 500 yıllık tarih

A Haber
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Giriş: 02.02.2023 16:38
Osmanlı mimarisinin nadide eserleri, Türkiye'nin her bir şehrinin kültür ve tarih rengi. Gaziantep'te 19'uncu yüzyıldan günümüze gelen bakırcılar çarşısından renkli görüntüleri A Haber ekranlar taşıdı.
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