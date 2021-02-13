Türk astronot nasıl alınır? Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin belirlendiği Milli Uzay Programı'nın açıklanmasının ardından gözler astronot ile ilgili detaylara çevrildi. Başkan Erdoğan, ilk Türk astronotunun bilim misyonuyla uzaya gönderileceğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından bazı sorular gündeme geldi. Peki, Türk astronot ne zaman alınacak? Astronot nasıl olunur? İşte başvuru şartları ve merak edilen her şey...