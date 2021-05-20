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Taraftarlar statla ne zaman buluşuyor? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

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Giriş: 20.05.2021 18:20
Güncelleme:20.05.2021 19:10
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Taraftarların statla buluşmasıyla müjdeli haber veren Başkan Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki sezon statları coşkuyla dolduracağız" ifadelerini kullandı.
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Taraftarlar statla ne zaman buluşuyor?
Taraftarlar statla ne zaman buluşuyor?
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