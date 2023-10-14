14 Ekim 2023, Cumartesi
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Tanklar savaş pozisyonu mu aldı? Gazze’den çıkmayanlar siviller yok mu edilecek?
İsrail-Hamas savaşında 8 güne girildi. Savaş uçakları Gazze semalarında giderek artıyor ve sivillerin tahliye noktaları bile hedef alınıyor. Bölgede çoğu kadın ve çocuk olmak üzere ölenlerin sayısı 2 bini aştı. Peki Gazze'den göç nasıl olacak? Kara harekatı nasıl sonuçlanır? İsrail saat 16'da bombalar altındaki Gazze'ye girer mi? Çatışma bölgeyi sarar mı? İsrail ve Hamas'ın kara savaşında Hizbullah ne yapar? İsrail sivilleri neden silahlandırıyor? ABD ve İngiltere Doğu Akdeniz'e savaş gemisini kim için gönderdi? İran İsrail'i füzeyle vurur mu? İsrail-Hamas savaşı bölgesel bir savaşa dönüşür mü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.