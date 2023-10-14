14 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tanklar savaş pozisyonu mu aldı? Gazze’den çıkmayanlar siviller yok mu edilecek?

Tanklar savaş pozisyonu mu aldı? Gazze’den çıkmayanlar siviller yok mu edilecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2023 13:19
İsrail-Hamas savaşında 8 güne girildi. Savaş uçakları Gazze semalarında giderek artıyor ve sivillerin tahliye noktaları bile hedef alınıyor. Bölgede çoğu kadın ve çocuk olmak üzere ölenlerin sayısı 2 bini aştı. Peki Gazze'den göç nasıl olacak?  Kara harekatı nasıl sonuçlanır? İsrail saat 16'da bombalar altındaki Gazze'ye girer mi? Çatışma bölgeyi sarar mı? İsrail ve Hamas'ın kara savaşında Hizbullah ne yapar?  İsrail sivilleri neden silahlandırıyor? ABD ve İngiltere Doğu Akdeniz'e savaş gemisini kim için gönderdi? İran İsrail'i füzeyle vurur mu? İsrail-Hamas savaşı  bölgesel bir savaşa dönüşür mü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tanklar savaş pozisyonu mu aldı?
Tanklar savaş pozisyonu mu aldı?
Ambulans şoförü Kur’an okudu!
Ambulans şoförü Kur’an okudu!
HDP’li vekilin aracında 2 PKK’lı terörist yakalandı
HDP'li vekilin aracında 2 PKK'lı terörist yakalandı
Tanklar katliam için hazırlanıyor!
Tanklar katliam için hazırlanıyor!
İsrail’in Gazze planı ne?
İsrail’in Gazze planı ne?
Bakan Fidan, Sisi ile görüştü
Bakan Fidan, Sisi ile görüştü
Aç artık gözünü dünya! Katliam var
Aç artık gözünü dünya! Katliam var
Gazze’den siviller nasıl tahliye edilecek?
Gazze’den siviller nasıl tahliye edilecek?
6 saatte tahliye mümkün mü?
6 saatte tahliye mümkün mü?
İsrail Gazze’ye uçaktan bildiri attı!
İsrail Gazze'ye uçaktan bildiri attı!
İsrail dünyanın gözünü boyuyor!
İsrail dünyanın gözünü boyuyor!
Koridor tuzağı! Katil İsrail neyin peşinde?
Koridor tuzağı! Katil İsrail neyin peşinde?
Daha Fazla Video Göster