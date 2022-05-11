11 Mayıs 2022, Çarşamba
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Tank savaşları sona mı eriyor? Tanklar savaşta etkisini yitiriyor mu?
Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından şimdi de Rusya-Ukrayna savaşı, tankların muharebe alanındaki etkinliğini yeniden gündeme getirdi. Rusya, Ukrayna'da 2,5 ayda bin 170 tankını kaybetti. Birçoğu havadan vurulan bu tanklar, yüzlerce Rus askerine de mezar oldu.