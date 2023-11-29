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Tanju Özcan’ın “Demirtaş’a selam”a sessiz kaldı! Geçmişe sünger çekti

A Haber
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Giriş: 29.11.2023 09:13
Parti meclisi kararıyla yeniden CHP'ye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'nu HEDEP üzerinden eleştirmiş, seçimlerde yapılan iş birliğine tepki göstermişti. Ancak Özcan yeni genel başkan Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'a selam gönderip, HEDEP ile ittifak mesajlarına sessiz kaldı. Bu da tutarsızlık yorumlarını beraberinde getirdi.
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