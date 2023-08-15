16 Ağustos 2023, Çarşamba
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Tanju Özcan'dan olay iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde 'Dersim Harekatı'ndan dolayı Atatürk'e karşı kin var
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den kovulan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e karşı kin beslediğini savunan Tanju Özcan, "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.