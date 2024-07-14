14 Temmuz 2024, Pazar
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Tanju Özcan’a disiplin cezası mı geliyor?
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında yaşanan söz düellosu yaşanmıştı. CHP Genel Merkezi devreye girince Özcan geri adım atmış susma kararı aldığını duyurmuştu. Özcan'a disiplin yolunun açık olduğu sinyalini ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır verdi. Başarır "herkes haddini bilecek" diye konuştu. Eski CHP Milletvekili Yıldırım Kaya ise Özcan'ın yeniden ihraç edilmesi için partisine başvuru yaptı.