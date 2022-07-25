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Tanju Özcan için disiplin süreci! CHP’den ihraç edilecek mi?

A Haber
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Giriş: 25.07.2022 13:22
CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 13 Haziran'da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün sözlü savunma verdi. Tanju Özcan CHP’den ihraç edilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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