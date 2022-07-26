26 Temmuz 2022, Salı
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Tanju Özcan CHP'den ihraç edilecek mi?
CHP yönetiminin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği bolu belediye başkanı Tanju Özcan, sözlü savunma verdi. Özcan, hakkında çıkan iddiaları reddetti. Kılıçdaroğlu yönetimini topa tuttu. Ayrıntıları A Haber Ankara editörü Özkan Özcan aktardı.