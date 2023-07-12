Tanju Özcan bugün CHP önünde konuşacak! Kılıçdaroğlu Özcan ile görüşecek mi?

CHP'de "Değişim" tartışmaları devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Bolu'dan Ankara'ya doğru yürüyüşünü sürdüren Özcan, "İnsanlar Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor, samimi bulmuyor. Böyle giderse CHPchp baraj altında kalacak." dedi. CHP'li Özcan, yürüyüşünü bugün CHP Genel Merkezi'nde tamamlamış olacak.

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