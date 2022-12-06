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Tanıma diplomasisi Rum kesimini tedirgin etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.12.2022 09:51
Türkiye ve KKTC'nin "tanıma" diplomasisi meyvelerini verdi. Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı KKTC'yi ziyaret etti. Gambiya'nın ziyareti Rum kesimini ise tedirgin etti. Detayları A Haberi muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
Tanıma diplomasisi Rum kesimini tedirgin etti
Tanıma diplomasisi Rum kesimini tedirgin etti
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