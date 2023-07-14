Tanıl koridoru anlaşması! Başkan Erdoğan: Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz. " dedi.

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