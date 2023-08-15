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Tamer Karadağlı'ya neden saldırıyorlar?

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Giriş: 15.08.2023 12:25
Devlet Tiyatroları'na Genel Müdür olarak atanan Tamer Karadağlı o andan itibaren büyük bir saldırı altında. Malum linçciler ve itibar suikastçıları yine fazla mesai yapıyorlar. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ ile detaylandırdık.
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