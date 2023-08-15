Tamer Karadağlı’ya neden saldırıyorlar?

Devlet Tiyatroları'na Genel Müdür olarak atanan Tamer Karadağlı o andan itibaren büyük bir saldırı altında. Malum linçciler ve itibar suikastçıları yine fazla mesai yapıyorlar. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ ile detaylandırdık.