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Tam normalleşme 1 temmuz'da başlıyor | Perşembe 05'ten itibaren günlük hayatımızda neler değişecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2021 09:11
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında bulunan geceleri uygulanan sokak kısıtlamasında da sona gelindi. Hafta sonu kısıtlamaları geçen pazar günü, bitmişti. Türkiye 1 Temmuz Perşembe sabahı, tam normalleşme dönemine girecek. Peki, yeni dönem hayatımızda neleri değişecek? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
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