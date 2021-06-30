30 Haziran 2021, Çarşamba
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Tam normalleşme 1 temmuz'da başlıyor | Perşembe 05'ten itibaren günlük hayatımızda neler değişecek?
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında bulunan geceleri uygulanan sokak kısıtlamasında da sona gelindi. Hafta sonu kısıtlamaları geçen pazar günü, bitmişti. Türkiye 1 Temmuz Perşembe sabahı, tam normalleşme dönemine girecek. Peki, yeni dönem hayatımızda neleri değişecek? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.