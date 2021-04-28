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Tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2021 11:13
Güncelleme:28.04.2021 11:16
Tam kapanma ne zaman başlayacak? Ülkemizde en çok görülen İngiltere varyantı ile virüsün hızlı yayıldığı görüldü. Vaka sayısındaki artış sonrası yeni tedbir kararları alındı. Yurt genelinde 3 hafta boyunca tam kapanma uygulamasına geçilecek. Bu gelişmelerin ardından gözler tam kapanmanın başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte haberin detayları...
Tam kapanma bugün mü başlıyor?
Tam kapanma bugün mü başlıyor?
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