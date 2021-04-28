Tam kapanma ne zaman başlayacak? Ülkemizde en çok görülen İngiltere varyantı ile virüsün hızlı yayıldığı görüldü. Vaka sayısındaki artış sonrası yeni tedbir kararları alındı. Yurt genelinde 3 hafta boyunca tam kapanma uygulamasına geçilecek. Bu gelişmelerin ardından gözler tam kapanmanın başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte haberin detayları...