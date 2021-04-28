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Tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak?
Tam kapanma ne zaman başlayacak? Ülkemizde en çok görülen İngiltere varyantı ile virüsün hızlı yayıldığı görüldü. Vaka sayısındaki artış sonrası yeni tedbir kararları alındı. Yurt genelinde 3 hafta boyunca tam kapanma uygulamasına geçilecek. Bu gelişmelerin ardından gözler tam kapanmanın başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte haberin detayları...