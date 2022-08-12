Talimatı Murat Karayılan'dan almıştı: PKK'nın bombacısından Fatih'te keşif

Terör örgütü PKK'nun elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden eylem yapmak için Türkiye'ye geçen Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, İstanbul'da yakalanmıştı. Teröristin Fatih ilçesinde keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.