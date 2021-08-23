23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Talimat Başkan Erdoğan'dan! Türkiye'den Haiti'ye yardım! Kargo uçağı bu sabah havalandı
Haiti'deki depremzedelere yardım taşıyan askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan ve 270 hijyen ile 222 gıda kolisinden oluşan yaklaşık 16 tonluk yardım malzemesi sabah saatlerinde askeri kargo uçağına yüklendi.