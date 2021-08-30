Taliban’dan kaçıp Sivas’a gelen Kerim Rahimi: Türkiye’de emniyet ve huzur var

Afganistan'da 5 yıl önce Taliban'ın baskısından kaçarak Sivas'a gelen Kerim Rahimi (24), kentte 5 yıldır ailesiyle birlikte yaşıyor. Türkiye'de mutlu olduklarını belirten Rahimi, "Bizim için Taliban'ın DEAŞ'tan farkı yok. Türkiye'de emniyet ve huzur var. Bu yüzden Türkiye'de yaşamayı tercih ettik" dedi.