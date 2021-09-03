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Taliban yeni hükümeti açıklamaya yakın! Taliban Afganistan'ı nasıl yönetecek?

A Haber
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Giriş: 03.09.2021 15:21
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın yeni yönetimi açıklaması bekleniyor. Peki hükümette kimler olacak? Kabil sokaklarında son durum ne? Afganistan'da yeni yönetim ne zaman belli olacak? Yönetimi ele geçiren Taliban yeni yönetimi ne zaman açıklayacak? Taliban Afganistan'da nasıl bir hükümet kuracak? Detayları A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali aktardı.
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