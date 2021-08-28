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Taliban: Tahliyeler için son tarih 31 Ağustos kırmızı çizgimiz! 31 Ağustos'tan sonra ne olacak?

A Haber
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Giriş: 28.08.2021 12:54
Güncelleme:28.08.2021 13:07
DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenlendi. ABD tarafından yapılan açıklamada "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır" ifadesini kullandı. Örgüt, Afganistan ve Pakistan'da DEAŞ'ın kolu olarak faaliyet gösteriyor. Örgütün kurucuları arasında, Afganistan ve Pakistan Taliban'ından kişiler bulunuyor. DEAŞ'ın Afganistan'da hedefi ne? DEAŞ'a karşı Taliban ABD ile iş birliği yapar mı? Taliban DEAŞ'a karşı nasıl mücadele edecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
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