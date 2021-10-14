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Taliban heyeti Türkiye'ye geliyor | Taliban sözcüsü: Heyet bugün öğleden sonra Ankara'da olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.10.2021 11:04
Türkiye ile Afganistan'daki yeni hükümet arasındaki siyasi temaslar hız kazanıyor. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak. Detayları A Haber Ankara Editörü Özkan Özcan canlı yayında aktardı.
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