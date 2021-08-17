Taliban geçmişten günümüze nasıl değişti?

Kabil'de Taliban yönetimi ele geçirdi. Peki Taliban nasıl ortaya çıktı?

Şura'nın içinde 17 komisyon bulunuyor. Bunlar eğitim, sağlık, askeri konular, istihbarat, iç siyaset, ekonomi gibi konulardan sorumlu "bakanlıklar" olarak görev yapıyor.

Yönetim biriminin dışında da bölgesel yapılanmalar var. Burada da uzlaşılan aşiretlerin liderleri, 1980'lerde ülkeden mülteci olarak kaçan ancak daha sonra Taliban çatısı altında savaşmak için ülkeye dönen savaşçılar var.

Birleşmiş Milletler raporlarında yerel düzeyde en tehlikeli ve "tahmin edilemeyen" grup olarak görünen en alt düzeyde ise, Taliban'ın gelirlerini büyük oranda sağlayan haşhaş tohumlarının ekilmesinden, afyon üretiminden ve bu tarlalarla ticaret yollarının güvenliğinden sorumlu silahlı gençler var.