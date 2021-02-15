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Talha Köse A Haber'de Avrupa'nın PKK'ya desteğini ifşa etti! DEAŞ'a ses yok ama PKK'ya operasyon yapıldığında...
İBN Haldun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Talha Köse, Batı ülkelerinin PKK’nın katliamlarına sessiz kalmasını değerlendirdi. Köse, "Türkiye DEAŞ ile mücadele ettiği dönemde bir tepki görmedi ancak hedef PKK olduğunda ABD ve Avrupa’dan yoğun bir tepki oldu.” şeklinde konuştu.