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Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber'de 90'lı yıllardaki değişimi anlattı!

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Giriş: 30.03.2021 21:42
Güncelleme:30.03.2021 22:17
Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber'de 90'lı yıllardaki CHP felaketini ve Recep Tayyip Erdoğan dönemini anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Kızıltaş, "O zamanlar tek bir ekmek 3 bin lira-6 bin lira. Fiyat aralarındaki fark uçurum. Halk ekmekler o dönemde tanzim etmek üzere artırıldı. Bir süre sonra piyasa normal hale geldi. O dönemde İstanbul'da su haftada bir gün gelir o da 2-3 saat akardı." dedi.
Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber'de 90'lı yıllardaki değişimi anlattı!
Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber'de 90'lı yıllardaki değişimi anlattı!
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