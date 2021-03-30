Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber'de 90'lı yıllardaki değişimi anlattı!

Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber'de 90'lı yıllardaki CHP felaketini ve Recep Tayyip Erdoğan dönemini anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Kızıltaş, "O zamanlar tek bir ekmek 3 bin lira-6 bin lira. Fiyat aralarındaki fark uçurum. Halk ekmekler o dönemde tanzim etmek üzere artırıldı. Bir süre sonra piyasa normal hale geldi. O dönemde İstanbul'da su haftada bir gün gelir o da 2-3 saat akardı." dedi.