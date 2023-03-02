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Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç'tan çarpıcı 6'lı koalisyon yorumu: Akşener ve Kılıçdaroğlu...

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Giriş: 02.03.2023 22:41
Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç A Haber’de 6’lı koalisyonda yaşanan Cumhurbaşkanlığı adaylık krizini yorumladı. Erandaç, "Baş başa görüşmelerinde Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu hayatının en büyük imkanlarına kavuştu. Yani o 6’lı küçüklerin ötesinde… Zaten bu pazarlık yapmak içindi. Ortada bir kukla aday var. Manşeti atalım burada: ‘Kukla Kemal! Gölge Başkan Meral’ olay bu kadar basit." dedi.
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