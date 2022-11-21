21 Kasım 2022, Pazartesi
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Taksim'de sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'nde ellerindeki poşeti gösterip Arapça konuşma yaparak vücut diliyle toplumda infial yaratacak tarzda eylemde bulunan ve bunu sosyal medyada paylaşan 3 kişiden biri gözaltına alındı.