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Taksim'de akılalmaz manzara! Yine ortaya çıktılar: Bir saati 15 lira

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Giriş: 05.10.2020 09:43
Güncelleme:05.10.2020 09:56
Taksim'de Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıktı. Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Hacısüleymanoğlu ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı

Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, DHA ekibinden de para istediler. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibimize yaklaşan değnekçi bir saat için 15 Türk Lirası para istedi.



YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTI
Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdiler. Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.


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