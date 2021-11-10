Taksim'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde CHP'ye protesto! ''Sizin başkanınız Atatürk diyemiyor''

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. Yılında Taksim Cumhuriyet Anıtında tören düzenlendi. Çelenk töreni ve Atatürk’ün edebiyete intikal ettiği 09.05 geçe saygı duruşundan sonra Alanda bir vatandaş CHP’lilere yönelik protesto gerçekleştirdi. Tören bitimi alanda fotoğraf çektiren CHP’lilere karşı bağırarak “Yazıklar olsun CHP’lilere Atatürk dahi diyemiyorsunuz PKK ile işbirliği yapıyorsunuz “ dedi.