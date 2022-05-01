Taksim’de 1 Mayıs hareketliliği

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Bayram dolayısıyla dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkinlikler düzenleniyor. Taksim'e, sendikaların küçük gruplar halinde girmesine izin verildi. Polis, izinsiz giriş yapmak isteyen gruplara müdahale etti. Valilik 164 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş taksim meydanından detayları aktardı.