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Taksim saldırısının planlayıcısı Halil Menci Suriye'de etkisiz hale getirildi

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Giriş: 24.02.2023 10:57
Son dakika haberleri… Milli İstihbarat Teşkilatı, Taksim saldırısının planlayıcısı PKK/YPG'li Halil Menci’yi Suriye'de yaptığı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
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