Taksim Meydanında heyecanlı bekleyiş sürüyor!

Uzay yolculuğunun başlamasına dakikalar kaldı ve Taksim Meydanı'ndan da izlenebilecek. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve konuğu VOKALKORD deneyi projesi yöneticisi Gökhan Aydemir konuyu değerlendirdi. İşte haberin detayları…

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