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Taksim Camii ibadete ibadete açılıyor

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Giriş: 18.04.2021 22:21
Güncelleme:18.04.2021 22:26
Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve son hazırlıkları yapılan cami, ramazan ayının son cuma günü ibadete açılacak.

Temeli 17 Şubat 2017`de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.

2 bin 482 metrekare arsa alanına yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediyor.

Caminin içerisindeki boyama işlemleri tamamlandı. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri bitti. Camide yer alan iskeleler ise söküldü.

Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Amenerrasulü olarak bilinen Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103`üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra`d Suresinin 24`üncü ayeti yer alıyor.

Ayrıca asılacak diğer hat levhalarda Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor.

Caminin içerisinde yer alacak 6 hat levhanın ilki olan "Allah" lafzı asıldı, diğer levhaların montajı için ise çalışmalar devam ediyor.

Son hazırlıkları yapılan ve 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami, ramazan ayının son cuma günü ibadete açılacak.
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