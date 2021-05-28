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Taksim Camii Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı! İşte İstanbul'da o tarihi anlar

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Giriş: 28.05.2021 15:02
Güncelleme:28.05.2021 15:06
Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu’nda yarım asırlık hayal gerçek oldu. Taksim Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün ibadete açıldı. Camide ilk ezan okundu, ilk namaz kılındı. Başkan Erdoğan camiye Kur'an-ı Kerim hediye etti. Açılışta önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ayasofya Camii'ne selam, İstanbul'un fethine hediye olarak görüyorum." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışta kurdela kesti. İşte o tarihi anlar...
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