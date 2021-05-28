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Taksim Camii açılıyor! 81 yıllık hasret bitiyor

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Giriş: 28.05.2021 10:06
Güncelleme:28.05.2021 10:12
Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Türkiye bugün bir hayaline daha kavuşuyor. Başkan Erdoğan, 1994 başında, İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığında, Taksim'de bir binanın çatı katından kameralara meydanı göstermiş ve "Burası Taksim Camii için 20 yıl önce düşünülmüş olan bölgedir, inşallah buranın temelini atmak bize nasip olur" demişti. Başkan Erdoğan, o temeli 4 yıl önce attı. Ve tam 81 yıllık hasret bugün sona eriyor. Başkan Erdoğan bugün Taksim Camii'ni ibadete açıyor.
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